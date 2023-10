OMAGGIO A PUCCINI Fino a domenica 15 ottobre la mostra diffusa con opere dei Pittori del lago

OMAGGIO A PUCCINI Fino a domenica 15 ottobre la mostra diffusa con opere dei Pittori del lago, autografi pucciniani, edizioni a stampa di spartiti e libretti

Pezzi rari e di grande bellezza resteranno visibili al pubblico anche per il mercato dell’antiquariato

Lucca, 9 ottobre 2023 – Omaggio a Puccini. Saranno esposte in una mostra diffusa, fino a domenica 15 ottobre 2023, le opere dei Pittori del lago, gli autografi pucciniani, edizioni a stampa di spartiti e libretti, a ingresso libero, alla Galleria d’arte “Olio su tavola”, in via del Battistero n°38, alla galleria d’arte 800/900 Art Studio di via del Battistero e alla libreria antiquaria Pera in Corte del Biancone.

I 110 pezzi, alcuni rari e di grande bellezza come il libretto d’opera della prima di Madama Butterfly stampato da Ricordi e rititrato dal mercato dopo il flop della Scala, o i bozzetti di scena per Turandot realizzati da Galileo Chini, sono stati presentati sabato 7 ottobre a Olio su tavola con la partecipazione, tra gli altri, della professoressa Gabriella Biagi Ravenni, del professor Umberto Sereni e di Katarina Schickling, figlia di Dieter Schickling, membro del Centro Studi Giacomo Puccini e curatore dell’Edizione nazionale dell’Epistolario pucciniano, recentemente scomparso.

L’iniziativa viene proposta in occasione dell’ormai imminente Centenario della morte di Giacomo Puccini. Tutta la collezione, che comprende una selezione di quadri dei cosiddetti “Pittori del lago” (Ferruccio Pagni, Plinio Nomellini, Ludovico Tommasi, Lorenzo Viani, Lina Rosso, Leonetto Cappiello, Galileo Chini, Alceste Campriani e Adolfo Belimbau) e di Francesco Fanelli, amico intimo di Puccini e una selezione di autografi e fotografie originali di Puccini, alla quale seguono una scelta di rari spartiti e libretti d’opera a stampa, alcune opere iconografiche e una piccola raccolta di cartoline dedicate a Tosca.

I vari quadri, documenti autografi e reperti a stampa, acquisiti sul mercato antiquario nazionale e internazionale, da collezioni private e da aste specializzate, sono visibili sul sito www.puccinimemories.it.