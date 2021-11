Omaggio a Milva concerto di e con Giovanna Nocetti a Villa Bertelli

Intenso appuntamento musicale domenica 21 novembre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, promosso dal Comitato Villa Bertelli nell’ambito della rassegna L’altra Villa. La nota cantante e produttrice discografica viareggina Giovanna Nocetti (Giovanna) presenterà Omaggio a Milva, uno spettacolo dedicato alla grande interprete di Goro, scomparsa nell’aprile scorso.

Un omaggio appassionato, in cui Giovanna canterà le più belle canzoni di Milva, accompagnando i brani con alcune proiezioni video dei momenti salienti della sua carriera, in uno struggente ricordo della raffinata artista italiana, che è riuscita anche a farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo, spaziando dal pop alla musica più impegnata. La performance di Giovanna si rivolgerà prevalentemente alla parte più popolare dei successi di Milva, nel lungo periodo che va dagli anni Sessanta ai primi anni Settanta, ricordando, in questo suo speciale recital, anche la poetessa Alda Merini e Giorgio Strehler. Uno spettacolo live, che la scorsa estate ha avuto un grande successo in numerose città italiane. Accompagnerà Giovanna al pianoforte e fisarmonica il Maestro Walter Bagnato. La regia è di Dario Gray, mentre la ricerca iconografica e i video di Giampaolo Guerra. L’evento sarà a ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251, green pass o test antigenico rapido o molecolare negativi, effettuati entro le 48 ore precedenti.