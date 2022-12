OMAGGIATI I PENSIONAMENTI DEL COMUNE DI ALTOPASCIO

Il sindaco Sara D’Ambrosio è tornata a organizzare lo scambio degli auguri in presenza dopo due anni di pandemia

Altopascio, 26 dicembre 2022 – Auguri di Natale e di buon anno con i saluti e i ringraziamenti ai dipendenti comunali. Succede ad Altopascio dove, dopo due anni di stop causa Covid, il sindaco Sara D’Ambrosio è tornata a organizzare lo scambio degli auguri in presenza con i lavoratori e le lavoratrici del Comune. Nell’occasione, inoltre, sono stati omaggiati anche i dipendenti che hanno raggiunto la pensione tra il 2020, il 2021 e le prime settimane del 2022: così Antonietta Zoppi e Raffaella Maino dell’ufficio ragioneria; Daniela Di Trio, ex responsabile del settore sociale-scuola-servizi al cittadino; Domenico Silvestrini e Giunia Biagini della Polizia Municipale; Antonello Sechi dell’ufficio ambiente e Guglielma Centoni dell’ufficio edilizia privata. A loro sono state consegnate le targhe come segno di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale per i tanti anni di servizio dedicati alla comunità di Altopascio. “Siamo tornati a scambiarci in presenza gli auguri di Natale e di buon anno con i dipendenti del Comune ed è sempre un momento prezioso – spiega il sindaco D’Ambrosio -. Il modo più semplice e diretto per riconoscere e ringraziare le persone che lavorano nell’Ente e che ogni giorno si mettono al servizio dei cittadini per risolvere piccole e grandi questioni. È stata inoltre anche l’occasione per salutare e ringraziare coloro che hanno raggiunto la pensione. Insieme ai dipendenti abbiamo passato i giorni più duri della pandemia, che ha segnato una sorta di spartiacque anche nella gestione del lavoro, soprattutto degli enti locali. Da questa esperienza sono sicura siamo usciti più forti, più capaci di affrontare difficoltà e sfide: e ora, sì, di sfide ne abbiamo tante altre davanti. Penso al Pnrr, penso alla capacità di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini, anche e soprattutto sotto gli aspetti sociali. In questi anni anche ad Altopascio stiamo assistendo a un ricambio generazionale importante, che vede le persone di esperienza affiancare i nuovi arrivati in una sorta di passaggio di testimone che è vitale per le amministrazioni pubbliche. A tutti i dipendenti, di oggi e di ieri, tanti auguri di buon anno e di buon lavoro”.