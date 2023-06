Oltre un milione e mezzo di risorse per sostenere la transizione delle imprese verso un futuro digitale, ecologico e sicuro

Oltre un milione e mezzo di risorse per sostenere la transizione delle imprese verso un futuro digitale, ecologico e sicuro

La Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest presenta i nuovi bandi destinati a tutte le imprese della provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Viareggio, 1° giugno 2023 – Per sostenere le imprese nella transizione digitale, ecologica e nella sicurezza e promuovere la partecipazione a fiere internazionali sono state stanziate risorse per oltre un milione e mezzo di euro dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest destinate alle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici operanti nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa con bandi ad hoc.

I bandi, denominati “Bando Voucher transizione digitale ed ecologica e per sistemi di sicurezza”, “Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati” e “Bando per la concessione di voucher per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero” mirano a fornire alle imprese gli strumenti e le risorse necessarie per affrontare le sfide del mercato attuale e a sostenerle nella loro transizione verso un futuro digitale, ecologico e sicuro.

“Sono particolarmente soddisfatto che la Giunta abbia ufficialmente approvato i primi tre bandi della sua storia – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – Grazie a questa azione la Camera mette a disposizione importanti risorse per sostenere soprattutto le piccole-medie imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa su tre pilastri prioritari individuati dal Consiglio camerale: transizione digitale e verde, implementazione di sistemi di sicurezza e certificazione ed internazionalizzazione. Questi bandi non sono un punto di arrivo, ma rappresentano un primo impegno a favore delle imprese locali e posso confermare che stiamo già lavorando per offrire ulteriori sostegni. Come Camera di Commercio siamo determinati a supportare la crescita e la competitività delle imprese del nostro territorio, offrendo opportunità concrete per prosperare e far fronte alle sfide del mercato non solo grazie al sostegno finanziario, ma anche mettendo a disposizione una serie di servizi a misura di piccola e media impresa.”.

I fondi stanziati rappresentano un importante investimento nella crescita e nell’innovazione del tessuto imprenditoriale delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Per fornire i dettagli e le informazioni tecniche sulle misure, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest organizza tre appuntamenti in presenza presso le sue sedi. Gli incontri si terranno come segue:

martedì 6 giugno , dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di Carrara della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Rossa.

, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Rossa. mercoledì 7 giugno , dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di Lucca della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Dell’Oro.

, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Dell’Oro. giovedì 8 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di Pisa della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nell’Auditorium Rino Ricci.

In occasione degli eventi sarà presentato Punto Idea Sì, servizio informativo dedicato alle imprese e agli aspiranti imprenditori, pensato per lo sviluppo, l’orientamento e la sostenibilità delle imprese, che offre una consulenza specializzata e servizi mirati in materia di innovazione e digitale, energia e ambiente e sviluppo imprenditoriale. Il personale della Camera di Commercio fornirà una prima assistenza, mentre una successiva consulenza specialistica sarà offerta dagli esperti di Fondazione ISI.

Le imprese sono invitate a partecipare agli incontri programmati per ottenere informazioni dettagliate sui bandi. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito tno.camcom.it.