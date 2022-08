Oltre che una ottima amministrazione comunale, a Pescia abbiamo un primato : unico luogo dove si contestano i contributi intercettati”

Pescia cambia “ Oltre che una ottima amministrazione comunale, a Pescia abbiamo un primato : unico luogo dove si contestano i contributi intercettati”

Eccezionale veramente, si diceva una volta. E sembrano davvero eccezionali le critiche del segretario del Pd di Pescia al nostro comune, infatti non si era mai visto in politica qualcuno che criticasse una amministrazione per i tanti soldi che questa riesce a trovare fra Pnrr, Stato, Regione e Fondazione. E’ veramente un primato assoluto, ma dobbiamo prendere atto che a Pescia succede anche questo.

Al segretario del Pd vogliamo chiedere se, notizia di queste ultime ore, dobbiamo restituire il finanziamento sul Pnrr di un nuovo asilo nido al Cardino, per il quale abbiamo ottenuto ben 1.050.000 euro ? Dopodichè lo facciamo con i soldi del comune? E allora vi dovete mettere d’accordo con il vostro cervello : in consiglio comunale tentate di dare martellate sulle spese del comune e poi criticate se facciamo le cose con soldi reperiti all’esterno delle nostre casse grazie alla nostra capacità e a quella progettuale degli uffici. Una doppia morale classica, ma insopportabile.

E in relazione ai bilanci, il nostro e quello degli altri comuni, e’ noto a tutti le difficolta’ sui bilanci ordinari degli enti, infatti il governo ha spostato la scadenza dei bilanci, pensi un po’, al 31 luglio, proprio per la difficolta’ di molti a chiuderli. Roma ha 14miliardi di euro di debito, Napoli ne ha 7 miliardi di euro, ma questi enti sono tranquillamente in attività ordinaria.

Comunque tutti possono stare tranquilli, il nostro bilancio sta abbastanza bene e senza bisogno di miracoli.

A proposito di ritardi, a Collodi e altrove forse sfuggono al segretario del Pd le date, ma la giunta e il sindaco Giurlani sono rientrati solo l’8 luglio, un po’ tardino per recuperare quello non fatto dal Commissario, anche se il suddetto non può essere nominato.

Intanto, non e’vero che il comune di Pescia non investa risorse proprie, le ricordo il milione di euro per il Mefit a carico del Comune, frutto dell’ottimo accordo con la regione Toscana, fatto in nostra assenza.

Per cui, caro segretario, noi non ci indigniamo per le sue critiche, anzi, continui così per il bene di tutti e se nell’occasione ci potesse fornire qualche notizia, magari certa, sul ponte di Ponte all’Abate e relativi lavori e sulla variante di Collodi , le saremmo grati.

Pescia Cambia