Oltre cento studenti in quarantena all’ISI Barga

BARGA – Un docente positivo al Covid 19: disposta la quarantena con testing per 4 classi dell’ISI di Barga, provvedimento che riguarda studenti dei licei dell’alberghiero e del corso serale, altre 5 classi erano gia’ in quarantena preventiva.

A seguito della positivita’ di un docente la Asl Toscana Nord-Ovest ha disposto la quarantena con testing per quattro classi delle scuole che fanno capo all’ISI di Barga, provvedimento che riguarda studenti dei licei dell’alberghiero e del corso serale.

Da due giorni inoltre erano gia’ in quarantena preventiva, altre cinque classi sempre tra licei ed alberghiero a causa di un’altra positività riscontrata tra gli insegnanti.

In tutto un provvedimento, che se confermato nelle prossime ore dalla azienda Sanitaria anche per le cinque classi in isolamento precauzionale, andrebbe a riguardare oltre cento studenti dell’ISI di Barga.