Oltre 50mila € per lo spazio giochi presso la scuola di Pietrasanta

Al via i lavori di realizzazione spazio giochi per la scuola di Pontestazzemese con le risorse della Regione Toscana destinate ai piccoli comuni: oltre 50 mila pronti per essere investiti tanto ch già da domani inizieranno i lavori che saranno consegnati prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Le risorse si aggiungono al milione e mezzo di euro che l’Amministrazione del Sindaco Maurizio Verona ha investito nel plesso di Pontestazzemese per efficientamento energetico, ampliamento, aumento degli spazi a disposizione della didattica. Così il plesso è divenuto un plesso all’avanguardia dove far crescere le nuove generazioni di stazzemesi.

“Da anni diciamo che la scuola è una priorità e lo dimostriamo nei fatti”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “per gli enormi sforzi che abbiamo fatto per migliorare le strutture esistenti e crearne di nuove. Prosegue la battaglia per mantenere tutte le classi dell’Istituto perché questa è una struttura che merita la massima attenzione. Oggi i ragazzi di Stazzema primeggiano quando proseguono negli studi secondari perché hanno strutture e insegnanti di prima qualità. La creazione dello spazio giochi esterno è un ulteriore tassello che aggiungiamo alle politiche che abbiamo messo in campo per dare valore a quel principio “la scuola prima di tutto” che ci siamo dati sin dal primo mandato. Oggi si concretizza in questo ulteriore intervento che arricchisce la nostra offerta con uno spazio ludico importante come quello degli spazi didattici”

Stazzema, 21 luglio 2021