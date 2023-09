Oltre 500 visitatori in un mese: Inside Monet va avanti anche nel mese di ottobre

Prorogati i tour per l’entusiasmante evento tra reale e virtuale, con il verde delle Mura di Lucca che si fonde con i colori dei quadri di Monet

I capolavori del padre dell’Impressionismo francese uniti allo scenario unico delle Mura di Lucca hanno letteralmente spopolato a Lucca, con oltre 500 visitatori dalla data di lancio del progetto (25 agosto). Per questo, l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare la Virtual Reality Experience, rendendola fruibile anche per il mese di ottobre.

Un’esperienza di taglio culturale, rivolta ad un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riaccendendo l’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino di metà Ottocento.

Il progetto, che ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa, rappresenta di fatto un valore aggiunto per l’offerta turistica cittadina. Un viaggio nel tempo e nello spazio per raccontare e fare vivere in prima persona al visitatore/spettatore il concetto di en plein air, ovvero il metodo pittorico del dipingere all’aperto per cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni particolare.

La città di Lucca si fonde di fatto con le pennellate dell’artista. Indossando il visore di Realtà Virtuale, è infatti il pittore in persona a narrare la sua vita e le sue opere più famose: l’alba al porto di Le Havre nel quadro “Impressione, Levar del Sole”, l’aria estiva sulla pelle davanti a una distesa di papaveri scarlatti de “I papaveri”.

L’itinerario previsto parte dall’info point Mura di Lucca del Castello di Porta San Donato e si svolge interamente sulle Mura, dove si alterneranno i brani narrati da un’attrice ed esperienza VR.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l’ info point Mura di Lucca del Castello di Porta San Donato: 0583 442213

Questo il calendario per il mese di ottobre:

sabato 7 – ore 15:00

domenica 8 – ore 15:00

o 14 – ore 15:00

domenica 15 – ore 15:00

sabato 21 – ore 15:00

domenica 22 – ore 15:00

sabato 28 – ore 15:00

domenica 29 – ore 15:00

—

Biglietto: € 15,00 adulti, € 10,00 riduzione (minori di 18 e maggiori di 65 anni).

I biglietti sono disponibili SOLO online, qui: wayexperience.it/monetlucca

I tour partono dall’Infopoint Mura di Lucca (Porta San Donato nuova, sulla passeggiata delle Mura rinascimentali).

In caso di pioggia: l’esperienza si svolgerà all’interno dell’Infopoint Mura di Lucca.

—

Le Opere

Impressione, Levar del sole (1872)

Dallo studio di Monet a Giverny, lasciati catturare dai colori e dalle forme del quadro che ha dato il nome al gruppo degli Impressionisti, per comprendere in prima persona le sensazioni che Monet stesso ha provato mentre ammirava l’alba al porto di Le Havre.

I papaveri (1873)

Lasciati immergere nell’istantanea di un momento, all’aperto, davanti a una distesa di papaveri scarlatti, per vivere sulla tua pelle l’aria estiva e la qualità della luce della regione dell’Ile de France che Monet voleva “catturare” dipingendo en plein air.

La passeggiata (1875)

Vivi una delle passeggiate che la moglie di Monet faceva insieme al figlio durante le calde giornate estive sulle colline di Argenteuil. Lasciati stupire dal vestito di Camille che ondeggia e l’erba mossa dal gradevole venticello estivo che avvolge tutto il paesaggio.

I covoni (1890-91)

Lasciati trasportare ne “I covoni”: davanti a un campo immerso nel sole e ai mucchi di fieno, con la luce che cambia come durante una giornata tersa, per approfondire il tema delle mutazioni della luce e degli effetti di colore sui covoni, molto caro al pittore.

Stagno delle ninfee (1899)

Monet considerava il suo giardino di Giverny il suo capolavoro più bello, ed è qui che nasce la serie di opere con protagoniste le ninfee. Entra nell’ultimo quadro, nell’armonia dei colori e delle pennellate che si combinano con gli effetti dell’acqua e della luce in natura.