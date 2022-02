Oltre 50 contagiati nella Rsa di Borgo a Mozzano

BORGO A MOZZANO – A preoccupare la Misericordia di Borgo a Mozzano c’è anche il caro energia; infatti le fatture del gas e luce arrivate in questi giorni sono a dir poco pesanti; nel gennaio 2021 per le due bollette era stato pagato 6.195 euro; la fatture appena arrivate, relative al gennaio 2022 sono state di oltre il doppio: 12.770 euro

La struttura RSA di Borgo a Mozzano gestita dalla locale misericordia con molta attenzione e rigore nel rispetto delle disposizioni anti contagio, aveva superato indenne il difficile anno 2020 e poi anche il 2021. Purtroppo pochi giorni fa c’è stato un contagio che ha interessato ospiti e personale per un totale di oltre 50 unità, al momento la situazione, nonostante questi numeri, si può però definire sotto controllo:

Gabriele Brunini



A preoccupare la Misericordia di Borgo a Mozzano c’è anche il caro energia; infatti le fatture del gas e luce arrivate in questi giorni sono a dir poco pesanti; nel gennaio 2021 per le due bollette era stato pagato 6.195 euro; la fatture appena arrivate, relative al gennaio 2022 sono state di oltre il doppio: 12.770 euro; questo, nonostante ci sia stata nel gennaio 2022 una riduzione di consumi di quasi del 10%.

Purtroppo sono aumenti insostenibili; è indubbiamente necessario fare qualcosa altrimenti saranno tante le associazioni che dovranno chiudere i battenti.

FONTE NOITV