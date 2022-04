OLTRE 1,5 MILIONI PER IL WELFARE: ASSEGNATI I CONTRIBUTI DEL BANDO DELLA FONDAZIONE CRL

Tante le risorse in tutta la provincia e le iniziative a favore dei profughi ucraini

Lucca, 27 aprile 2022 – Sono consultabili sul sito www.fondazionecarilucca.it gli esiti del Bando “Welfare” 2022. Oltre 1,5 milioni di euro a sostegno di numerose realtà del territorio che svolgono una fondamentale opera nei campi dell’assistenza, del supporto sanitario, delle iniziative a favore della disabilità e molto altro ancora.

Nell’ambito del Sociale la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sta progressivamente proponendo bandi sempre più specifici, dedicando ingenti risorse a problematiche rilevanti. Il Bando ‘Welfare’ in tale contesto è un contenitore più ampio grazie al quale verranno erogati contributi a oltre 90 tra istituzioni e associazioni, attive sul territorio in ambiti differenti, e che in questo caso ha dato spazio anche ad iniziative proposte a favore dei profughi provenienti dall’Ucraina devastata dalla guerra, come il progetto di accoglienza della Caritas lucchese o quello del Comune di Sillano-Giuncugnano, dove l’ex Caserma forestale verrà recuperata proprio per queste finalità.

Troviamo a Lucca, tra gli altri, infatti un importante contributo alla Caritas diocesana per un progetto sulle botteghe solidali, il supporto alla Comunità di Sant’Egidio per la realizzazione della ‘storica’ mensa e a molte realtà che promuovono la formazione e l’inclusione lavorativa, per rendere le persone direttamente protagoniste della propria ‘rinascita’. E poi ancora il sostegno alla sezione lucchese dell’AIL e alla casa Anziani di Santa Maria del Giudice, solo per citarne alcune.

Nella Piana arrivano risorse per il servizio “Trasporto amico” con cui la Croce Verde di Porcari aiuta gli anziani e le persone svantaggiate a recarsi a visite sanitarie o a svolgere altre commissioni, oltre a sostegno all’iniziativa di housing sociale della cooperativa sociale Giovani e Comunità e al progetto ‘EducAzioni” per un’educativa di strada e di comunità’ rivolto a giovani dai 12 ai 20 anni della cooperativa sociale Odissea, entrambe a Capannori.

Nella Valle del Serchio il bando andrà a sostenere, tra gli altri, un importante progetto del Comune di Castelnuovo Garfagnana che prevede attività di vario tipo di sostegno ai soggetti disagiati, ma anche molteplici attività legate all’assistenza e all’inclusione come le iniziative dell’Auser Bagni di Lucca o del Filo di Arianna a Gallicano, volte a favorire la formazione professionale di soggetti svantaggiati, per arrivare ad un altro importante progetto della Parrocchia di San Cristoforo a Barga a favore della realizzazione di uno spazio attrezzato per attività educative e ricreative per soggetti portatori di disabilità e anziani.

E la lista prosegue con risorse per le attività dei Comuni, le misericordie, le realtà della pubblica assistenza, le RSA e ovviamente molti progetti di cooperazione internazionale in Niger, Rwanda, Congo, Burkina Faso, poiché, seppur in un periodo difficile e complesso, è sempre fondamentale non abbandonare gli ultimi e dar seguito a percorsi avviati in quelle – per noi – remote parti del mondo.

Una pioggia di contributi che si presentano come linfa vitale per il tessuto associazionistico della provincia e per le attività di molte istituzioni comunali nell’ambito dell’inclusione, dell’assistenza e dell’innovazione sociale. Sono state ‘premiate’ infatti tanto le iniziative che promuovono la continuità di servizi fondamentali quanto le idee innovative che guardano a nuove strade in un’ottica di welfare di comunità, co-progettazione e rafforzamento dei legami di rete tra associazioni.