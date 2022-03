BORGO A MOZZANO – Oltre 100 i pescatori che non hanno voluto mancare l’appuntamento con la manifestazione di pesca sportiva presso il Lago di Gioviano organizzato da varie associazioni tra cui la società P.Line in collaborazione con Daniele Natale, gestore del lago.

Il tutto per raccogliere fondi a favore dell’associazione AmatAfrica.

L’evento è giunto alla nona edizione e ogni anno ha dato il proprio contributo al miglioramento della qualità della vita nelle aree ruandesi raggiunte dai progetti di AmatAfrica grazie all’opera umanitaria che svolge da oltre vent’anni.



Non è questo l’unico gesto di solidarietà della manifestazione; infatti, al termine della gara, le trote pescate vengono consegnate direttamente nelle mani dei volontari della Caritas locale.



Per quanto riguarda l’aspetto agonistico e sportivo possiamo dire che è stata una gara molto divertente in quanto le trote lanciate hanno divertito i pescatori e il lago di Gioviano si è dimostrato un sito particolarmente pescoso e divertente.



Al termine, il vincitore assoluto è risultato Lorenzo Pasquini di Fosciandora con 34 catture. Tra i premi anche quello alla trota più grande… ha superato i 4 Kg.



Comunque, a vincere su tutti, come avviene ormai da 9 anni è stata alla fine la solidarietà che unisce organizzatori e pescatori in questa iniziativa

fonte noitv