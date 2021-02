Oltre 1 milione e 200mila euro stanziati nel 2021 per gli impianti sportivi.

Il sindaco Murzi, l’assessore Ghiselli e il consigliere Mattugini: “Interventi che restituiranno alla città strutture rinnovate e più attrattive.” Le opere di restyling e di manutenzione riguardano l’impianto sportivo Michele Aliboni di via Versilia, il Palasport, il Bocciodromo e lo stadio Carlo Necchi Balloni.

Mentre procedono spediti i lavori all’impianto sportivo Aliboni che vedreranno la sistemazione e l’adeguamento degli spogliatoi, la realizzazione di un locale bar e il rifacimento di un lato della recinzione del campo da gioco per un importo di circa 300mila euro, il Sindaco Bruno Murzi e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Ghiselli annunciano l’avvio a breve di altri importanti e attesi interventi di manutenzione che interesseranno il Palasport, l’adiacente Bocciodromo e lo Stadio Carlo-Necchi-Balloni. Al Palasport è previsto il completamento del rifacimento della copertura bassa con lastre metalliche della stessa tipologia di intervento già utilizzata nei precedenti lavori, per una superficie di oltre 500 mq. Così come analogo intervento è previsto all’adiacente Bocciodromo.

I tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici stanno già predisponendo gli atti per affidare, una volta ultimato il rifacimento della copertura del Palasport, i lavori per la manutenzione dei locali interni, così come quelli relativi alla straordinaria manutenzione dell’impianto di illuminazione del Bocciodromo.

Allo Stadio Necchi-Balloni, oltre alla realizzazione di interventi edili di manutenzione straordinaria, verrà completamente rifatto il campo da calcetto in erba sintetica delle misure di 40 per 20 metri. Il progetto di questi interventi è stato eseguito direttamente dai dipendenti dell’Ufficio Lavori Pubblici, così come la direzione dei lavori che è stata affidata ad un tecnico del Comune, l’importo dei lavori ammonta a circa 225 mila euro.

Nel rispetto del programma delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale, si stanno avviando inoltre le pratiche per il totale rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo da gioco dello stadio (per un investimento di circa 200mila euro) per il quale nei prossimi mesi si dovrebbe procedere alla pubblicazione del relativo appalto. Nel bilancio comunale approvato è stato inoltre stanziato l’importo di 550mila euro per il rifacimento del manto di copertura, in erba sintetica, del campo da gioco Aliboni e anche questo lavoro verrà appaltato entro quest’anno.

“Con questi interventi – tengono a sottolineare il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici e il Consigliere allo Sport – si elimineranno vecchie problematiche, si adegueranno gli impianti alle attuali esigenze e si valorizzeranno le strutture per dare alle società sportive e ai cittadini una migliore e più adeguata offerta.”