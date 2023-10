Olive nere sotto sale

Dopo di che prendere i vasetti di vetro (che abbiamo sterilizzato per 25 minuti in acqua bollente). Sul fondo fare uno strato di sale grosso. Iniziare poi ad alternare strati di olive e poi strati di sale grosso fino a terminare tutte le olive, lo strato finale dovrà essere di sale grosso così da ricoprire il tutto;

NOTE

Se decidete di voler conservare a lungo le olive sotto sale (per più di un mese), allora vi consiglio di conservarle senza alcun condimento in quanto aglio e prezzemolo potrebbero marcire molto facilmente. Per allungare i tempi di conservazione potete puntare al sottovuoto, o potete congelarle in sacchetti appropriati per il congelamento.