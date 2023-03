“In aumento gli episodi di criminalità in città: dov’è il nuovo regolamento di polizia urbana? L’assessore Minniti batta un colpo”. È il capogruppo di Lucca Futura, Gabriele Olivati, a incalzare l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Pardini su uno dei temi molto cari al centrodestra: la sicurezza. E lo fa sulla base di una serie di episodi che negli ultimi quattro mesi hanno affollato le cronache lucchesi.

“È di ieri (mercoledì 15 marzo) l’ultima notizia – ma solo in ordine di tempo – dei due turisti scippati in centro storico di fronte all’indifferenza generale dei passanti. Un ottimo biglietto da visita, un’accoglienza turistica di lusso, non c’è che dire. Ma basta guardare un po’ indietro per accorgersi che le cronache sono piene di episodi di questo tipo: domenica 5 marzo, un’anziana viene aggredita in via Fillungo; 2 marzo, un giovane viene preso d’assalto alla stazione di Lucca; 8 marzo, rissa in un locale; tra dicembre e gennaio si sono registrati diversi furti nei negozi del centro storico con danneggiamenti e così via. Eppure, di fronte a tutto ciò, è il silenzio, ancora una volta, a regnare sovrano: non una parola da parte del sindaco o del suo assessore Minniti; non una parola da parte degli urlatori seriali – su tutti gli assessori Barsanti e

– sempre pronti a denunciare e a cavalcare strumentalmente ogni episodio di cronaca nera del passato e a dipingere Lucca come una cloaca. Oggi si nascondono tutti: probabilmente provano imbarazzo di fronte ai continui fatti di criminalità e delinquenza che popolano le cronache lucchesi degli ultimi mesi. O, forse, si saranno resi conto che la bacchetta magica non ce l’hanno neppure loro e che amministrare un Comune è cosa un po’ più complessa di qualche foto, di qualche taglio del nastro o delle solite strumentalizzazioni”.

“Viene però da chiedersi – continua Olivati – che fine abbia fatto il nuovo regolamento di polizia urbana: Pardini e Minniti avevano detto che la revisione di quel regolamento sarebbe stato uno dei primi atti della nuova amministrazione, così da andare a risolvere i problemi di sicurezza della città. Di mesi, però, ne sono passati molti e l’unico atto fatto per il momento da quell’assessorato è la famosa ordinanza anti-bivacco, passata alla storia come l’ordinanza-flop, capace solo di portare Lucca alla ribalta nazionale come città inospitale e non accogliente. Ad oggi non sappiamo più nulla neppure dei progetti del controllo di vicinato o del progetto di polizia di prossimità e ci sembra che, cambiato il colore politico dell’amministrazione, il tema sicurezza non vada più così tanto di moda nelle parole e nelle prese di posizione di maggioranza e giunta”.

“La sicurezza non si crea con slogan e strumentalizzazioni – conclude Olivati -, ma si costruisce giorno dopo giorno, con la presenza sul territorio, con la volontà di riqualificare e ripopolare di vita e di iniziative spazi dismessi o zone più periferiche, perché un luogo, un quartiere, un paese vivo è un paese anche più sicuro: ma di tutto questo non c’è traccia neppure nel piano triennale o nel bilancio di previsione, dove la quasi totalità degli interventi è indirizzata al centro storico, con tanti saluti per le frazioni. Aspettiamo, dunque, che la giunta e gli assessori incaricati si sveglino dal loro torpore e dal girotondo di tagli del nastro e feste per iniziare a ragionare seriamente di amministrazione della città”.