PROSSIMA GIORNATA DI PREGHIERA,

SABATO 3 OTTOBRE 2020

Vi ricordiamo l’appuntamento mensile con la preghiera in Toscana,

a Canevara – Massa con Olimpiadi del Cuore Onlus Sabato 3 ottobre 2020 appuntamento con la Giornata di Preghiera, con il Gruppo “I Figli della Gospa – I Figli di Maria”, che si svolgerà a Canevara (Massa), dalle ore 18.30 in poi nel Santuario della Divina Misericordia.

La Giornata di Preghiera inizierà alle ore 18.30 con la Meditazione di tutti i Misteri del Rosario e la recita del Santo Rosario, poi proseguirà con la Santa Messa, celebrata da Don Ernesto Zucchini ed un momento dedicato all’Adorazione Eucaristica. COME PARTECIPARE

Partecipazione libera e aperta a tutti, per eventuali informazioni contattate l’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore (0584.752757 – 338.7428498 – 346.4226391 info@olimpiadidelcuore.it). IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI PREGHIERA,

L’appuntamento mensile de “I Figli della Gospa – I Figli di Maria” a Canevara (Massa): • ore 18.30

MEDITAZIONI DI TUTTI I MISTERI DEL ROSARIO

Recita del Santo Rosario con le meditazioni di tutti i Misteri del Rosario, come ci invita a fare la Madonna di Fatima per la devozione al Cuore Immacolato di Maria ogni primo sabato del mese. SANTO ROSARIO

Ispirato alle riflessioni di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Papa Francesco per la Santa Sede e per la Basilica di San Pietro. • ore 19.30

SANTA MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA

Celebrata da Don Ernesto Zucchini. Durante la Giornata di Preghiera è prevista l’animazione musicale con Marilia Cornali. * * * * * * * * * *

INFO: ASSOCIAZIONE ONLUS

OLIMPIADI DEL CUORE

Responsabile di Segreteria, Carlo Amico: 346.4226391

Vice – Presidente, Elena Benvenutti: 338.7050751 Per informazioni si può contattare la Onlus Olimpiadi del Cuore: Tel. 0584.752757 / 338.7428498 / 346.4226391.