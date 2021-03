MISSIONE MEDJUGORJE: 2 FEBBRAIO 2021, LA MADONNA DELLA CANDELORA Otto giorni sulla Collina del Podbrdo, nella Chiesa di San Giacomo e sulla montagna del Krizevac alla scoperta dei segreti e dei misteri delle apparizioni mariane in Bosnia Erzegovina. Un viaggio nella fede cristiana nel luogo più famoso al mondo per le prodigiose conversioni del cuore, per le straordinarie guarigione fisiche e per i tanti segni straordinari. Per la prima volta parla davanti alle telecamere di una trasmissione televisiva di Mediaset l’ex giocatore di basket Ivo Iuric a cui fu amputata la gamba in seguito a un gravissimo tumore osseo nel 1980. Durante l’inizio delle prime apparizioni la Madonna ha profetizzato alla Veggente Viscka la guarigione straordinaria di Ivo quando sarà apparso il segno sulla collina previsto dal terzo Segreto di Medjiugorie.

Il racconto di Ivo è destinato a sollevare polemiche e scetticismo, ma ogni dettaglio di questa vicenda è trascritto nei diari di Ivo sotto dettatura della Veggente Viscka. Il giornalista Paolo Brosio e la modella Maria Laura De Vitis raccontano a “LE IENE” di Italia 1 e al regista autore Giorgio Romiti la loro esperienza personale. Il reportage durerà 90 minuti e sarà trasmesso stasera in prima serata su Italia 1

INFO: ASSOCIAZIONE ONLUS

OLIMPIADI DEL CUORE