Olbia e Lucchese non si fanno male: il recupero del “Nespoli” termina 0-0

Salomonico 0-0 (si fa per dire) tra Olbia e Lucchese nel recupero dell’8ª giornata di Serie C, andato in scena questo pomeriggio al “Nespoli”.

Lo scontro salvezza tra le ultime della classe si risolve in un pareggio, l’ennesimo per i toscani, a secco di vittorie dall’inizio del campionato, ma anche per la squadra di Max Canzi, che sperava di bissare il successo, primo stagionale, colto domenica contro la Pistoiese, e invece deve accontentarsi del quinto pareggio, fallendo la possibilità di allungare sull’ultima piazza occupata dall’avversario di giornata.

Il punto, con cui i galluresi salgono a quota 8 in classifica, a +5 sulla Lucchese, è buono a metà se sa di occasione persa. O, forse, è il risultato più giusto se è vero che gli ospiti si sono affacciati dalle parti di Tornaghi diverse volte nel primo tempo, con l’Olbia più aggressiva, per contro, nella ripresa.

Testa, ora, alla Carrarese, antagonista domenica in trasferta per la 12ª giornata. Sperando di riuscire a recuperare almeno un paio dei 5 giocatori (Pisano, Cocco, Doratiotto, Biancu e Belloni) ancora in infermeria per un tour de force che, dopo Carrara, proseguirà fuori col Como mercoledì 25 novembre, altro recupero, e domenica 29 in casa contro la Juventus U23.