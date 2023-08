OK AL PROGETTO DEFINITIVO PER LA NUOVA PALESTRA DELL’ISTITUTO AGRARIO “BUSDRAGHI” DI MUTIGLIANO

Il presidente della Provincia Menesini ha firmato il decreto deliberativo. Ora via alla gara di appalto

Il moderno impianto sportivo finanziato per gran parte coi fondi del Pnrr

L’Istituto tecnico agrario “Busdraghi” di Mutigliano (Lucca) avrà presto una nuova palestra, moderna, polifunzionale, annessa al complesso scolastico situato all’interno della vasta azienda agricola sulla collina che sovrasta Mutigliano.

Con uno specifico decreto deliberativo firmato in questi giorni dal presidente Luca Menesini, infatti, la Provincia di Lucca ha approvato il progetto definitivo del nuovo impianto sportivo che colmerà una lacuna della scuola superiore. Gli studenti finora hanno dovuto utilizzare la palestra della vicina scuola media che risulta piccola e inadeguata ad accogliere, oltre agli alunni delle medie, anche i 320 studenti dell’istituto agrario.

La gran parte dei fondi per la realizzazione dell’impianto sportivo è stata ottenuta dalla Provincia attraverso la candidatura ai bandi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal Governo, nell’ambito della missione 4 “istruzione e ricerca”: 2.3 milioni di euro del MIUR con fondi Pnrr, ai quali si aggiungono 1 milione di euro del MEF (fondi opere indifferibili FOI 2023) e circa 550 mila euro con mutuo della Provincia in qualità di Stazione appaltante. Un quadro economico complessivo, quindi, di circa 3,9 milioni di euro.

Tra i vari passaggi amministrativi che hanno portato all’approvazione del progetto anche quelli compiuti dal Comune di Lucca che ha prima concesso il “nulla osta” per procedere alla richiesta di contributo dei fondi Pnrr e, più recentemente, il via libera dalla Commissione urbanistica ai lavori trattandosi comunque di un complesso scolastico di proprietà comunale dato in concessione alla Provincia che ha la competenza sugli edifici scolastici superiori.

Soddisfatto il presidente della Provincia Menesini: “molti dei progetti che stiamo portando avanti per migliorare le scuole superiori del territorio sono finanziati coi fondi del Pnrr – dichiara -. La nuova palestra del Busdraghi, che aggiunge un tassello importante al polo scolastico di Mutigliano, non solo rientra nel più ampio programma di riqualificazione e costruzione di impianti sportivi delle scuole del territorio, ma fa parte di un piano di adeguamento funzionale di molti edifici dell’ex colonia agricola che ci ha visto intervenire per il restauro della palazzina ‘ex Cori’ , la riqualificazione e la messa in sicurezza di altri spazi per la didattica e a cui presto si aggiungerà l’intervento per i nuovi laboratori ricavati nell’ex fienile. La scuola di Mutigliano è già molto diversa da quella che era in passato e presto sarà un istituto ancora più bello, moderno e funzionale, dotato anche di un impianto sportivo a norma Coni”.

Il nuovo impianto sportivo avrà una superficie di 1000 metri quadri. Il progetto approvato dalla Provincia è scaturito dall’analisi di tre possibili soluzioni valutate in base a diversi criteri: le caratteristiche geomorfologiche dell’area, il posizionamento e l’accessibilità sia rispetto al complesso scolastico sia per l’utenza esterna, il contesto paesaggistico, e il fronte di scavo. La migliore soluzione è risultata quella di collocare la palestra vicino alle serre, nella zona sottostrada a sud della scuola. La soluzione scelta per lo sviluppo del progetto definitivo e successivamente del progetto esecutivo, oltre alle considerazioni di cui sopra, recepisce anche le indicazioni provenienti dalla conferenza dei servizi. Nello specifico a seguito della richiesta proveniente dalla Commissione comunale per il paesaggio l’edificio è stato ruotato per renderlo maggiormente parallelo alle curve di livello, nonché più coerente come orientamento rispetto agli edifici già presenti a monte.

La palestra è composta da due volumi separati tra loro dalla scala che articola e mette in relazione i due corpi di fabbrica. Il corpo di fabbrica principale è destinato alla zona di attività sportiva, la palestra vera e propria. Questo è un parallelepipedo con dimensioni di circa 33×20 ml. in pianta, posizionato con il lato lungo parallelo alle curve di livello, ed un’altezza di circa 9 ml. Il volume palestra è parzialmente interrato nel lato nord lasciando emergere all’esterno del terreno circa 5,5 ml.

Il corpo di fabbrica minore, invece, è destinato a blocco servizi, spogliatoi e altri locali accessori. Ha un’altezza fuori terra di circa 4m. nel lato sud mentre a Nord è completamente interrato. La copertura del volume minore è piana, questo permette di usufruirne come una terrazza accessibile. La volontà del progetto è proprio quella di rendere questo ambiente aperto sul paesaggio circostante, filtro tra la gli edifici scolastici a monte e la palestra, come un’agorà, uno spazio di socialità e convivialità, utilizzabile anche per altre attività scolastiche.

L’impianto che rispetterà le normative Coni – potrà ospitare un campo da pallavolo e un campo da basket. La pavimentazione sarà in pvc.

Il progetto ha posto particolare attenzione alla gestione della qualità paesaggistico/ambienta le e alle condizioni di abitabilità degli spazi che sono caratterizzati da livelli adeguati di benessere termo-igrometrico e qualità dell’aria, benessere visivo, benessere acustico e condizioni di sicurezza.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo la Provincia ora procederà all’elaborazione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto, mentre i lavori dovrebbero cominciare entro la fine di novembre 2023. L’intervento per la costruzione della nuova palestra non creerà alcun disagio alla quotidiana attività didattica svolta nelle aule e nei laboratori dell’istituto agrario.