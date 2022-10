Ognissanti, il Capodanno celtico…

Novembre per i Celti faceva da spartiacque fra la chiusura e il rinnovamento di un ciclo, fra un anno agricolo e l’altro, con la fine dei raccolti e l’inizio delle semine: il grano è stato appena seminato, è” sceso negli inferi”, nel cuore della terra, il regno dei defunti e inizia il suo lento cammino verso la futura germinazione.

Per ingraziarsi i morti i Celti festeggiavano il loro Capodanno ritrovandosi nei cimiteri fra fuochi, canti e libagioni, in onore dei loto defunti, che in quella sera di passaggio da un anno all’altro erano autorizzati a ritornare sulla terra in comunione con i vivi.

Di notte e di primo mattino essi tornavano nelle loro vecchie dimore, e dovevano essere accolti degnamente: a loro si lasciava il fuoco acceso, i lumini alle finestre, la tavola imbandita, le fave sui davanzali…