OGNI GIORNO, TUTTI I GIORNI CON I CITTADINI: DOMANI DA SPIANATE PARTE LA NUOVA MODALITÀ DI PRESENZA SUL TERRITORIO DELL’AMMINISTRAZIONE D’AMBROSIO CHE VA A TROVARE GLI ALTOPASCESI DIRETTAMENTE A CASA

ALTOPASCIO, 14 ottobre 2022 – Ogni giorno, tutti i giorni, con i cittadini: si parte. La nuova modalità di partecipazione, presenza sul territorio e coinvolgimento della popolazione avviato dall’amministrazione D’Ambrosio, che va a trovare gli altopascesi direttamente a casa, prende il via domani, sabato 15 ottobre, da Spianate, la frazione più popolosa di Altopascio.

Dalle 9 alle 12, il sindaco, insieme a consiglieri e assessori, suonerà a casa dei residenti di via Bruno Nardi e via Mazzei fino a località Gennarino. Questa, infatti, è la prima zona toccata.

Sarà l’occasione giusta per raccontare i progetti conclusi o in procinto di partire, per ascoltare e recepire suggerimenti e consigli, per rispondere a dubbi e domande, per costruire insieme il futuro di Altopascio.

Il prossimo appuntamento è sabato 22 ottobre, a Marginone e in particolare in località Volpini, località Michi e lungo via del Ponte alla Ciliegia.

Tutte le zone, vie, quartieri, corti e località di Altopascio, due volte al mese, sempre di sabato, saranno toccate dall’iniziativa, che si aggiunge e va a completare le tante modalità con cui l’amministrazione comunale già oggi è presente sul territorio e con i cittadini. Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, si tiene il ricevimento libero del sindaco (senza appuntamento), direttamente in Municipio (piazza Vittorio Emanuele). Inoltre, è possibile contattare l’amministrazione comunale attraverso un messaggio WhatsApp al numero 377.3594051. Per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti sul territorio, consultare i canali social Comune di Altopascio e Sara D’Ambrosio Sindaco.