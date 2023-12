Ogni anno con l’arrivo dell’olio ‘novo’, quello bono, preparo il pan coll’olio o fettunta!!!

Era un lavoro faticoso, il babbo è il nonno raccoglievano le olive appollaiati sui rami e sulle scale di legno e stando in equilibrio sui pioli. Con la mano sinistra afferravano un rametto e con la destra lo strisciavano per far cadere le olive nella ‘cistella’ legata intorno alla vita.

Tante olive cadevano a terra e raccoglierle era compito delle donne e dei bambini, cioè il mio perché di bambini c’ero solo io! Ricordo le dita intirizzite, le mani rosse e piene di graffi, il naso e le guance che mi bruciavano da quanto era freddo. Ma il disagio finiva quando arrivava il momento di mangiare. Il nonno accendeva un fuoco in mezzo al campo, infilava le salsicce (o meglio le salcicce) in un lungo stecco di legno e le cuoceva. E mentre quelle sfrigolavano, mandavano un profumino che mi faceva venire l’acquolina in bocca.

E come era bello mangiare insieme, io, la mamma, il babbo, la nonna e il nonno ognuno seduto su un sasso e tutti in cerchio intorno al fuoco in un clima di complicità e affetto familiare.

