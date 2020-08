OGGI SI REGISTRA UN TAMPONE POSITIVO A MINUCCIANO

Si tratta di un caso sporadico determinato da un rientro dall’estero, che è in buone condizioni di salute, e non necessitando di ospedalizzazione, è ora IN QUARANTENA NELLA FRAZIONE DI PIEVE SAN LORENZO