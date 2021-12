Oggi si festeggia la Giornata Internazionale del Volontariato.

Sono più di 6 milioni I volontari stimati in Italia, attivi in organizzazioni e associazioni. I volontari credono nella causa e vogliono dare il proprio contributo alla comunità. È quindi il giorno che riconosce l’enorme valore sociale dei volontari, grazie a tutti per il loro impegno e tempo dedicato alla comunità.