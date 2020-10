Oggi ricorre l’anniversario della strage di Querceta.

Il 22 ottobre 1975 il Brigadiere Gianni Mussi e gli appuntati Armando Femiano e Giuseppe Lombardi furono uccisi dai colpi d’arma da fuoco di due malviventi ricercati per rapine a banche e uffici postali. Unico superstite il Maresciallo di P.S. Giovan Battista Crisci, che ha negli anni con grande passione ed impegno onorato la memoria dei colleghi con iniziative culturali e sportive per non dimenticare.