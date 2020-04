OGGI PARLIAMO DI FILICAIA

Popolosa frazione del comune di Camporgiano distante dal capoluogo circa 5 Km e con un altimetria di mt 361 slm.

Filicaia si estende lungo la SR 445 e compare per la prima volta in un documento del 1175 , la piccola chiesa è dedicata a San Rocco .

Nel borgo si trova Villa Turri con il suo parco ricco di piante monumentali è di certo uno degli edifici di maggior prestigio dell’intero comune..

La proprietà è privata ma il parco è visitabile con il giardino ricco di numerose piante ornamentali esotiche.



Lo stile della villa è neoclassico con arredi tipici del 1800 e notevoli colonne greche .



Filicaia è passata agli onori della cronaca per aver dato i natali , agli inizi del 1900 , ad un ingegnere di fama mondiale che ha dato un fondamentale contributo nella diffusione dei ponti radio : Francesco Vecchiacchi.



Vecchiacchi fu anche un grande appassionato di fotografia motivo per cui ha lasciato in eredità un grande patrimonio di immagini.



Filicaia , così come tutto il territorio del comune , contribuisce notevolmente ad arricchire la produzione del famoso ed eccellente Farro garfagnino tanto che ad agosto di ogni anno , nei pressi del campo sportivo , organizzata da Filicaia Diavoli Rossi si svolge la Sagra del Farro , una manifestazione in cui si declina il farro in decine di ricette diverse tutte buonissime e che attrae migliaia di visitatori .

(fonte ingarfagnana.org e altri – foto dal web)

