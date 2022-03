Oggi parliamo di due parcheggi i cui lavori entrano nel vivo: Domazzano e Gioviano.

In questa settimana i lavori entrano nel vivo e con la primavera saranno ultimati.

Prima abbiamo condiviso con i privati la disponibilità del terreno, poi, con il progetto in mano abbiamo contratto un mutuo da 100.000 euro, quindi abbiamo partecipato ad un bando regionale che ci ha coperto i costi del mutuo.

Il secondo è frutto di un’idea condivisa con gli abitanti della zona, che da sempre sono costretti a lasciare le macchine lungo la strada. Inoltre è utile alla scuola, oggi in disponibilità del Comitato Paesano, per eventi e riunioni. Anche qui, il progetto, nasce in accordo con i privati proprietari del terreno.

Insieme al nuovo parcheggio, da 12 posti auto, sarà realizzata una piccola area a verde, utile per abbellire la zona.