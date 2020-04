OGGI PARLIAMO DI CASCIANA

OGGI PARLIAMO DI CASCIANA

Frazione del comune di Camporgiano da cui dista circa 4 Km con un’altitudine di mt 644 slm.

Come per Casatico con Vitoio Casciana fa “coppia fissa” con Cascianella , borgo gemello posto sul colle antistante.

Le prime notizie certe su Casciana risalgono ad uno scritto del 939.

Il nucleo dell’abitato è rappresentato dalla Chiesa di San Tommaso Apostolo, ricostruita dopo il drammatico sisma del 1920 , attorno cui sorgono antiche case dalle caratteristiche architettoniche tipiche del mondo contadino.



La chiesa di San Tommaso , come per tanti altri borghi garfagnini , costituisce il cuore del paese ed è costruita in marmo cinquecentesco .

All’interno del paese si trova anche un altro piccolo oratorio dedicato all’Immacolata Concezione.



La struttura urbana di Casciana è indubbiamente quella tipica di un borgo medievale . Nelle vie interne si possono osservare numerose mestaine , portali in pietra , viuzze lastricate ,archi e fontane davvero di grande valore culturale , vero nutrimento per gli amanti della storia lontana dagli affollati centri turistici.



Casciana è facilmente raggiungibile anche da un altro comune garfagnino (Piazza al Serchio) con un percorso trekking molto bello ed adatto a tutti .

Un’altra caratteristica degna di nota di Casciana è che è la “patria” dell’omonima mela (Mela Casciana appunto) il cui gusto aspro-dolce è davvero unico . La casciana è un frutto che si mantiene a lungo , anche tutto l’inverno.

(fonte www.ingarfagnana.org – foto da girovagando)