Oggi mi sono presentato con il collega Andrea Romano alla stampa di Livorno, città del mio collegio.

Sono parlamentare da tanti anni, più di 14 in Senato.

E la mia ricetta non cambia, non è cambiata: il legame con il territorio, con i sindaci e con gli amministratori, con le persone e con le categorie economiche.

Così farò a Livorno, a Pisa, a Viareggio, esattamente come ho fatto per tre legislature a Lucca, in Versilia ed in Valle del Serchio.

La politica per me non è il Palazzo, ma è la concretezza dei problemi e la fatica nel trovare le soluzioni.

Non c’è strada migliore che fare il proprio lavoro seriamente. Quello che cerco di fare da anni in Parlamento.