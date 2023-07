Oggi la pasta e fagioli

Ingredienti per 2 pax

Procedimento

Mettete in ammollo i fagioli secchi il giorno prima in una pentola e li mettiamo a fuoco vivace.

Una volta cotti prepariamo la salsa in un altra pentola con cipolla tritata un po’ di carote sedano e pomodorini soffriggete per un po’ e calatevi i fagioli in fine la pasta e buon appetito

luca assante