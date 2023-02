Oggi è Martedì Grasso, l’ultimo e il più importante giorno del Carnevale.

In queste giornate si mangiavano tutte le cose migliori rimaste in casa e che non si potevano consumare durante il periodo di astinenza della Quaresima, e soprattutto era il giorno dei dolci: frappe, cenci, frittelle, chiacchiere, ciambelle…dolci tipici di ogni Regione.

In molte piazze di paesi e borgate, si festeggiava la fine del Carnevale con la pentolaccia, un gioco tradizionale dove i giocatori bendati devono colpire e rompere con un bastone un contenitore appeso, in origine una pentola di terracotta, ripieno solitamente di dolcetti. Divertimenti semplici ma di grande impatto popolare.