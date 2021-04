Oggi è la Madonna delle Grazie, detta dei Ferri, Patrona del nostro Comune.

Alle 10e30, per onorarla, terremo in forma ristretta una messa presso la chiesa a lei dedicata. Potrete seguirla in diretta su NoiTv e sulla mia pagina del sindaco.

Tutta la comunità è unita e si impegna ogni giorno per tornare a vivere con pienezza ogni suo momento di vita. Il prossimo anno vogliamo essere qua con la processione, con i lumini, con tutte le persone in festa.

Buona Festa del Patrono a tutti quanti: che sia di buon auspicio per il futuro.

PATRIZIO ANDREUCCETTI