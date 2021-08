Oggi con i soci della sezione Cai di Carrara abbiamo avuto il piacere di accompagnare sulla cima della Pania di Corfino, Jennifer, affetta da disabilità motoria alle gambe, e sua madre Manuela. Nonostante il meteo poco rassicurante, Jennifer non ne ha voluto sapere di rinunciare all’escursione e così, seduta su di una jolette ( sedia con ruota), è partita dal “bastardello” con direzione la cima della Pania. Sei sono i soci della sezione di Carrara che hanno partecipato indossando la maglia con su scritto “MONTAGNA PER TUTTI che tutti indistintamente possano godere delle bellezze delle nostre montagne”, motto che ha dato vita a questo gruppo meraviglioso di persone, che ha appunto lo scopo di far godere delle bellezze della natura, persone con disabilità. I sei soci si sono alternati nella guida della jolette ( uno avanti, uno dietro due ai lati) da dove Jennifer, messa in sicura, poteva gustare il panorama e l’ambiente che la circondava senza perdere di vista eventuali difficoltà che il sentiero poteva presentare. Arrivati in vetta, nonostante la nebbia, tutti insieme abbiamo condiviso la gioia per questo risultato. Il meteo è andato via via migliorando tanto che Jennifer ha potuto ammirare in qualche sprazzo di luce, la meraviglia delle nostre montagne.

Il sole ci ha accompagnato nel ritorno, come per volerci ringraziare di essere comunque voluti salire, e di questo bisogna dire grazie soprattutto a Jennifer ed alla sua ferrea volontà. La nostra sezione ha avuto il piacere di essere presente oggi, mettendosi a disposizione per qualunque cosa fosse necessario e queste sono situazioni che danno modo di crescere sia a livello singolo ma anche e soprattutto guardando alla nostra realtà ;speriamo di poter dare, a breve, a Lorenzo la possibilità che oggi non c’è stata, e non se la prenda che davvero il meteo stamani non era per niente rassicurante. Da buoni padroni di casa, anche se le montagne in realtà sono di tutti, abbiamo regalato a Jennifer ed ai soci di Carrara due libri ciascuno, “Aree di montagna della Garfagnana-Territorio degli alpeggi” di Silvia Lunardi e”La storia nel paesaggio” di Lucia Giovannetti. Entrambi i libri ci sono stati donati dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, ente con il quale il rapporto di collaborazione diventa ogni anno più solido.

Grazie grazie grazie e di nuovo grazie a Jennifer, sua mamma Manuela, ai nostri soci presenti Alessandra, Simona, Massimiliano, il Presidente e soprattutto ai “giovanotti” del Cai di Carrara per i quali ricordo nome di tutti quello di Amerigo Puntelli, indimenticato pilastro degli anni ’80 della squadra di calcio Castelnuovo Garfagnana , ed oggi tassello necessario per il funzionamento di questo gruppo. È stata proprio una gran bella giornata!

Buona montagna!

CAI CASTELNUOVO