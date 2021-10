Oggi, con Abramo Rossi , sono stato a prendere visione della bellissima esperienza dei giovanissimi della Società di Mutuo Soccorso di Partigliano.

Ragazzi che, da 14 a 20 anni, si danno periodicamente da fare per pulire le vie del paese.

Quello che vedete è un antico lastricato in pietra, tra Partigliano e Valdottavo (loc. Merchia), di alcune centinaia di metri. Per anni è stato inutilizzato, ora è pienamente fruibile per mezzo del loro volontariato.

Grazie di cuore a questi ragazzi, al consiglio direttivo degli adulti che li guida, per la condivisione di un profondo senso civico. Sono un piccolo, grande, esempio. Una Società che risale al 1887, capace sempre di guardare al futuro.

PATRIZIO ANDREUCCETTI