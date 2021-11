Sarà difficile immaginare il Comune senza Graziano, anche se i suoi insegnamenti e la sua professionalità sono stati raccolti dai tanti che gli hanno lavorato accanto in tutti questi anni.

L’uomo a cui da oltre 30 anni tutti chiedono consiglio. La persona con cui confrontarsi, con cui parlare per sciogliere un dubbio, un timore.

Grazie per tutto Graziano e tantissimi auguri per la tua seconda vita: da persona che ama e si interessa del bene pubblico sappiamo tutti che farai tante tantissime cose per l’amore del prossimo e della comunità.