UNIONE COMUNI GARFAGNANA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Sede centrale: c/o Unione Comuni Garfagnana Via V. Emanuele II, n°9

55032 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) Tel. 0583/644949 Fax 0583/644975

Nucleo 1: Piazza Verdi n.1– 55035 Piazza al Serchio (Lu) Tel. 0583/644949

e-mail: polizia@ucgarfagnana.lu.it pec: polizialocalegarfagnana@postacert.toscana.it

N. Reg. Ord. 429

Castelnuovo di Garfagnana, 28/09/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE SU SENTIERO CAI N. 180 DI ORTO DI DONNA NEL COMUNE DI MINUCCIANO PER LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la comunicazione trasmessa dall’ufficio tecnico del Comune di Minucciano con la quale si

chiede di istituire un divieto di transito pedonale sul sentiero CAI n. 180 di Orto di Donna per

consentire i lavori di diradamento del bosco dal giorno di giovedì 28 settembre 2023 fino al termine

dei lavori stimati al 31 marzo 2024. (acquisita al protocollo dell’ente con nota n. 14734 del

25/09/2023);

Avute presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali dei luoghi interessati;

Considerato che per garantire la pubblica e privata incolumità si dovrà procedere a regolamentare la

viabilità nella strada interessata come sotto descritto;

Visto il Regolamento del Servizio di Polizia Locale approvato con delibera n. 29 del 23/12/2015 del

Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana;

Visto il provvedimento prot. n° 8548 del 31/05/2023 con il quale il Presidente dell’Unione ha

nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale ai fini dell’adozione degli atti di

cui all’art. 107, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e smi;

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n.

495/1992;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,

O R D I N A

per i motivi descritti in narrativa di istituire:

UN DIVIETO DITRANSITO PEDONALE SU SENTIERO CAI N. 180 DI ORTO DI

DONNA NEL COMUNE DI MINUCCIANO DAL GIORNO DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE

2023 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTI AL 31 MARZO 2024.

È GARANTITA LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PEDONALE SU STRADA DI CAVA DA

VALSERENAIA A RIFUGIO ORTO DI DONNA DEL COMUNE DI MINUCCIANO.

DISPONE

Che sul posto sia installata idonea segnaletica da parte della ditta esecutrice dei lavori come previsto

dal C.d.S.

La Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana e gli altri organi di polizia stradale individuati a

norma dell’art. 12 del Codice della Strada sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

I trasgressori al disposto del presente atto saranno sanzionati ai sensi del vigente C.d.S.

Di comunicare la presente ordinanza al Sindaco del Comune di Minucciano e di indicare, ai sensi

dell’art. 5 della legge 241/90, responsabile del procedimento il Comandante Andrea Giannotti.

Viene dato atto che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione ai fini

della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di scadenza di pubblicazione

all’Albo Pretorio on-line dell’Unione, ricorso al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria

al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge.

Ai sensi dell’art. 37 c. 3 del C.d.S. contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI