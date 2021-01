BERTIERI YAMILA – E bene si…sono ancora qui

Chi mi conosce lo sa bene, non sono certo le offese a fermarmi, le distanze non prese o i like a commenti “maschilisti ” ma anzi, ho un motivo in più per andare avanti, per Me, per VOI ma, sopratutto per le DONNE IN GENERALE.

Perché c’è tanto da fare, da cambiare e da migliorare nonostante siamo nel 2021.

Ricordate: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne” (Maya Angelou).

Infatti:” Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”(Rita Levi Montalcini).

Inoltre:”Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne” (Malala Yousafzai).

Perché:”la forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare…(Oscar Wilde).