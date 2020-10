Occhio alla “mandrakata telefonica” del cambio gestore, con gli operatori che si inventano gli aumenti di tariffa – di Massimo Tarabella

Il settore della telefonia è diventata una giungla di trappole, specie per gli anziani, vittime ideali di sedicenti operatori telefonici. Basta una chiamata, una voce convincente: “..dal prossimo mese con la sua bolletta va a pagare di più!!” – e il gioco è fatto. Molti ci cadono subito, con altri bisogna insistere se non si accetta di modificare il proprio piano telefonico. L’obiettivo è lo stesso: carpire dati personali degli utenti e indurli a modificare la compagnia con cui hanno stipulato il contratto per la linea telefonica fissa.

Come funziona la mandrakata. Semplice! L’utente riceve una chiamata al telefono fisso da un finto operatore telefonico che gli comunica che a breve il prezzo della sua bolletta aumenterà a causa di non meglio precisate “ragioni amministrative”. A questo punto, per dare credibilità al tutto, il finto operatore avverte che l’utente sarà richiamato da un altro consulente della Federconsumatori o dell’Unione Nazionale Consumatori o, addirittura, della stessa autorità di settore (Agcom e Arera). La seconda telefonata, viene spiegato, servirà per illustrare le tariffe più convenienti per passare ad altre compagnie telefoniche. Ma spesso non c’è nemmeno bisogno di questi due step e i truffatori passano direttamente alla seconda fase, impersonando subito il finto consulente della Federconsumatori o dell’Agcom. Il nuovo contratto che viene offerto in realtà ha costi maggiori rispetto a quello che si invita ad abbandonare.

Chi c’è dietro queste truffe A mettere in piedi queste truffe sono i call center plurimandatari, cioè quelli che offrono un servizio per più compagnie telefoniche. In altri casi, sono società specializzate nel trovare sul web gli utenti insoddisfatti che lasciano reclami, dei quali poi vendono i dati acquisiti alle compagnie telefoniche. Questo tipo di utenti in realtà è quello più ambito perché le offerte di conversione del contratto hanno probabilità di successo molto più ampie.

L’allarme di Federconsumatori: sono la telefonia, insieme all’energia, il settore più colpito da queste “trappolate”. Nei soli primi 7 mesi del 2020 all’associazione sono arrivate un numero di segnalazioni impressionate: 47.260 tentativi di truffa nella telefonia, con 1.602 pratiche avviate. Per l’energia, invece, le segnalazioni ammontano a 22.120, con 1.088 pratiche avviate. Il tutto pari ad un totale del 28% delle azioni intraprese dalla Federconsumatori.