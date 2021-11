Nuovo Stadio Porta Elisa al centro dell’interesse dell’amministrazione.

Incontro con la Lucchese 1905 e i proponenti nel senso

della massima collaborazione

Questo pomeriggio i rappresentanti della Lucchese e gli altri proponenti del progetto per il nuovo Stadio Porta Elisa hanno incontrato a Palazzo Orsetti il sindaco Alessandro Tambellini, dagli assessori all’urbanistica e allo sport Serena Mammini e Stefano Ragghianti e il responsabile unico del procedimento Antonella Giannini.

Tutti i convenuti hanno concordato che la realizzazione del nuovo stadio Porta Elisa è di notevole interesse pubblico, perché è nelle intenzioni della città dotarsi di una struttura che elimini le inadeguatezze e criticità attuali. Il nuovo stadio darà inoltre alla società Lucchese 1905, non solo un impianto adeguato alle proprie esigenze, ma sarà luogo dello sport diffuso unito ad attività collaterali che potranno divenire strumento di finanziamento della squadra proiettata verso traguardi ulteriori futuri.

In questa ottica molto positiva, l’intenzione dell’amministrazione comunale, della Lucchese 1905 e dei proponenti è quella di comunemente impegnarsi per trovare le modalità tecniche e amministrative utili a raggiungere il risultato nel più breve tempo possibile, mettendo in campo tutte le collaborazioni necessarie per raggiungere il migliore risultato.

