Nuovo servizio urp a Collodi in via sperimentale

Giurlani “ Dotiamo il paese di altre opportunità”. Continua la distribuzione di mascherine

Partirà domani, martedì 17 novembre 2020, un nuovo servizio in forma sperimentale a Collodi : due aperture settimanali di un vero e proprio ufficio relazioni con il pubblico, l’Urp, con le stesse funzioni e prerogative di quello di piazza Mazzini.

La collocazione dell’ufficio è nel punto informazioni di Collodi e l’orario di apertura previsto è il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. Il telefono della struttura è 0572-429660 , mentre la e-mail di riferimento è puntoinfocollodi@comune. pescia.pt.it

“Cogliamo l’occasione della chiusura delle attrazioni turistiche di Collodi, con la speranza che sia più breve possibile, per convertire temporaneamente l’ufficio turistico, in due giorni, a vero e proprio Urp- conferma il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-. Questo permetterà a tanti abitanti di Collodi di evitare di spostarsi in centro per usufruire dei servizi comunali collegati all’ufficio relazioni con il pubblico. Quando finirà l’emergenza sanitaria tireremo le somme e faremo una valutazione serena dell’opportunità di continuare oppure modificare questa iniziativa. In ogni caso continuerà la distribuzione delle mascherine, ma solamente in questi orari e non più nel fine settimana. In generale ricordiamo che la condizione di zona rossa ci porta ad avere ancora più attenzione al distanziamento e alla assoluta fedeltà alle norme anticontagio”.

Per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine, gli orari sono i seguenti :

Piazza Mazzini,17 – dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore

12.00

MEFIT in via Salvo D’Acquisto- dal lunedì al venerdì- dalle

ore 9.00 alle ore 17.00

Ufficio di Collodi – martedì 9,30- 12,30 e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Montagna : se ne occupano le Pro Loco ed i Circoli.