Nuovo servizio di assistenza green pass in biblioteca!

Da oggi presso la Biblioteca “F.lli Pellegrini” di Borgo a Mozzano sarà attivo un nuovo servizio gratuito per le comunità locali ovvero l’assistenza e stampa della certificazione verde (Green Pass). Visto che in ottemperanza alle disposizioni governative (art. 3 del D.L. 105/2021) previste per tutti i luoghi di cultura italiani a partire dal 6 agosto 2021, è obbligatorio che gli utenti che entrino in biblioteca esibiscano la certificazione verde Covid 19, Green Pass, corredata da un valido documento di identità riteniamo doveroso che nessuno sia escluso, considerando necessario e fisiologico per una biblioteca comunale quale primo punto di contatto tra la cultura e la comunità ma soprattutto tra la burocrazia e gli utenti, di prestare un servizio di tale importanza.

Gli utenti potranno recarsi in biblioteca con il loro codice sms (Authcode) ricevuto dal Ministero della salute in seguito a (vaccinazione, tampone, certificazione) unito alla tessera sanitaria ed ottenere la stampa gratuita della certificazione verde Green Pass e del qr code. Nel caso in cui l’utente abbia smarrito l’Authcode, la biblioteca sopperirà anche a questa mancanza, potendo richiederlo nuovamente con il solo inserimento del codice della tessera sanitaria.

Siamo certi che questo servizio aiuterà l’utenza e la stimolerà a frequentare i luoghi di cultura.

Biblioteca “F.lli Pellegrini”

Borgo a Mozzano

