Nuovo re anche a Wimbledon: Alcaraz batte Djokovic

Dopo Carlo III per l’Inghilterra anche Wimbledon ed il tennis mondiale, hanno un nuovo re: Carlos Alcaraz batte l’eterno Novak Djokovic, 36 anni, con i parziali di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 dopo quasi cinque ore di lotta e conquista i Championships per la prima volta in carriera. Nole, che non perdeva sul Centrale da dieci anni, manca così l’aggancio a Margaret Court a quota 24 Slam. Carlitos, al 2° Major dopo gli US Open, si conferma anche n°1 del ranking

Il re è morto, viva il re. Sulle scarpe aveva fatto scrivere “23” e quello resterà il suo record. Per sempre? Forse perchè l’età dell’eterno Djokovic si fa sentire ed inffatti il serbo ha perso l’ultimo set: là dove era la sua forza, cioè nell’infinita resistenza. Carlos Alcaraz si prende di forza, così, a soli 20 anni, il titolo di campione di Wimbledon per la prima volta in carriera battendo in una finale epica il padrone di casa Novak Djokovic, uno che non perdeva sul Centrale da dieci anni (finale con Murray del 2013) e 45 partite, con sette titoli in bacheca di cui gli ultimi quattro consecutivi. Lo fa rimontando il campione in carica dopo un inizio choc, con un solo punto di differenza (167 a 166) e ben 66 vincenti tirati contro il miglior ribattitore della storia. Nole rimanda così l’aggancio a Federer (8 Championships), a Margaret Court (24 Slam) e al sogno Grande Slam. Sono state quasi cinque ore di spettacolo, in cui il murciano ha saputo controbattere colpo su colpo al re del Centrale. Alcaraz diventa il terzo spagnolo della storia a vincere Wimbledon dopo Santana e Nadal, mettendo in bacheca il secondo Slam dopo gli US Open del 2022.