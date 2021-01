 Nuovo ponte sul Serchio, entro marzo la gara d’appalto, entro luglio l’aggiudicazione dei lavori

La storia di questo nuovo ponte nasce nella notte del 5 marzo 2009, quando a causa di un cedimento stradale dovemmo chiudere il ponte di Monte San Quirico per eseguire un carotaggio di verifica, temendo un cedimento strutturale. Il rischio era quello di dover chiudere l’infrastruttura a tempo indeterminato, dividere così in due la città e lasciare l’Oltreserchio isolato per anni, oltre al fatto che avremmo dovuto abbattere un ponte vincolato dalla Soprintendenza e ricostruirlo senza disponibilità di risorse economiche. A quell’epoca il nuovo ponte sul Serchio era solo un’idea, una riga sul regolamento urbanistico del Comune di Lucca. Con zero euro di finanziamenti. Da qui la decisione di inserirlo come una delle tre opere prioritarie della lucchesia nell’Accordo tra Regione-Provincia-Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sottoscrivemmo il 3 marzo 2012, insieme all’edilizia scolastica e alle mura di Lucca, e l’idea di bandire un concorso internazionale per la sua progettazione.