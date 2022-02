NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO – LA PROVINCIA DECIDE DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

’aumento dei prezzi delle materie prime costringe anche alla revisione del quadro economico

NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO – LA PROVINCIA DECIDE DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Gli approfondimenti effettuati dopo l’indicazione della ditta da parte della Commissione giudicatrice

hanno indotto l’ente di Palazzo Ducale a dichiarare lo stop in vista di una nuova gara

La Provincia di Lucca ha deciso di non accogliere la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice che aveva indicato la ditta “Conpat scarl” per l’affidamento dell’appalto per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca.

Non procedendo con l’aggiudicazione, la Provincia dovrà indire nel più breve tempo possibile una nuova gara per individuare la ditta che eseguirà la realizzazione di questa importante opera pubblica.

La decisione è stata assunta a seguito degli approfondimenti tecnici previsti dal codice degli appalti, durante i quali gli uffici tecnici di Palazzo Ducale hanno riscontrato il venir meno delle condizioni per procedere.



Un aspetto che ha indotto la Provincia di Lucca a non procedere all’aggiudicazione dell’appalto è quello che riguarda il quadro economico della grande infrastruttura. La previsione di 19,7 milioni di euro indicati negli atti di gara, infatti, è stata superata dal successivo e repentino aumento dei prezzi delle materie prime (in alcuni casi superiore al 50%), di cui si è avuta la certezza solo tra novembre 2021 e gennaio 2022 e che ha reso lo stesso quadro economico non più in linea rispetto ai valori attuali di mercato per come accertati dal prezzario regionale per l’anno 2022 e dal cosiddetto Decreto compensazioni del novembre scorso.



Accanto a questo, sono emerse serie criticità su tutte le offerte valutate dalla Commissione; criticità che hanno fatto ritenere le stesse “non convenienti né idonee in relazione all’oggetto dell’appalto”, alla luce del cambiamento del quadro economico di riferimento, con conseguente decisione di non procedere all’aggiudicazione della gara.



La Provincia di Lucca, non aggiudicando la gara ed in considerazione delle motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico connesse alla non attualità del quadro economico, dovrà quindi indire una nuova gara di appalto con una proposta aggiornata del quadro economico complessivo.