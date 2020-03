NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER COVID 19

Coronavirus, ecco il nuovo modello di autocertificazione: obbligo di dichiarare la non positività

Circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli: chi è fermato deve dichiarare di non essere positivo o in quarantena

Inviata anche ai prefetti e ai Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la nota del Dipartimento Ps diffonde in sostanza a tutti gli agenti impegnati nei controlli su strada un modello innovato con un’integrazione non da poco. L’interessato, infatti, deve dichiarare e sottoscrivere «di non essere sottoposto alla misura della quarantena»: tanto per esser chiari, nel modulo questa frase è scritta in grassetto e sottolineato. Non basta: deve inoltre asserire «di non essere risultato positivo al virus COVID-19».

