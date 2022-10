Nuovo ingresso in consiglio comunale tra le fila del gruppo di maggioranza “Progetto Pescaglia”.

A Pescaglia entra in consiglio comunale Silvia Rigali, a seguito delle dimissioni per motivi personali del consigliere, non ché Presidente del Consiglio, Sandro Ricciardi. In occasione dell’ultima assise, svoltasi il 13 ottobre u.s., è stato ufficializzato il nuovo ingresso della consigliera Rigali. Nella stessa seduta, essendo rimasto vacante il posto di Presidente del Consiglio, si è proceduto anche con l’elezione del sostituto. A unanimità è stato votato a ricoprire questo incarico il consigliere Claudio Simi che ha quindi raccolto anche il consenso della minoranza.