Nuovo info point sulle Mura di Lucca: quasi 20mila ingressi nei primi quattro mesi

Nuovo info point sulle Mura di Lucca: quasi 20mila ingressi nei primi quattro mesi

L’assessore Santini:”Il castello di Porta San Donato è divenuto in breve tempo il fulcro delle attività volte alla valorizzazione del monumento”

Grandi numeri per il nuovo info point sulle Mura di Lucca, presso il Castello di Porta San Donato, che nei primi 120 giorni dall’apertura ha totalizzato quasi 20mila ingressi, con una media superiore ai 150 visitatori al giorno.

Il point, gestito direttamente dall’Ufficio Turismo e Sport del Comune di Lucca, ha aperto i battenti il 10 giugno e sta coordinando a grande ritmo tutte le attività organizzate sulla cerchia urbana, in collaborazione con i soggetti interessati del territorio, oltre a svolgere una funzione centrale per i cittadini e per la promozione delle Mura.

Una realtà che fin dalle prime settimane è divenuta luogo di riferimento per l’organizzazione di importanti convegni e rappresenta di fatto uno strutturato centro di accoglienza per i turisti, che qui si fermano in gran numero ogni giorno per reperire materiale informativo e interattivo, itinerari e approfondimenti storici legati alle Mura e ai sotterranei, oltre ad una specifica cartina, interamente dedicata alla cerchia urbana.

“I numeri di questi primi quattro mesi rendono grande merito e valore ai servizi proposti al nuovo info point sulle Mura – commenta l’assessore al turismo, Remo Santini – Un luogo che si sta distinguendo per dinamismo, bellezza e storia, con ulteriori novità in arrivo ed un aggiornamento costante dei servizi per turisti e cittadini. Il Castello di Porta San Donato rappresenta infatti ormai il fulcro delle attività relative alla valorizzazione del monumento e di quelle turistico-culturali e sportive, che sanno attrarre anche i lucchesi doc, orgogliosi di conoscere e riscoprire storia, aneddoti e tradizioni legate alle nostre amate Mura”.