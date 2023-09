Nuovo incontro per “Pietrasanta, una città che legge”



Prosegue la rassegna “Pietrasanta, una città che legge” organizzata dalla biblioteca comunale per dare gambe al “Patto locale per la lettura”, l’alleanza sottoscritta ad aprile fra librerie, associazioni, enti e circoli culturali, istituti scolastici, musei e soggetti privati per promuovere l’attività del leggere come strumento di benessere, crescita, inclusione e sviluppo.

Domenica 3 settembre alle 21,30, nella sala dell’Annunziata, all’interno del complesso di Sant’Agostino, si terrà il quinto appuntamento in collaborazione con la sezione Versilia Storica dell’Istituto Storico Lucchese e che, nell’occasione, avrà come partner la Futura Art Gallery: “La montagna incompiuta e il sogno di Michelangelo”, questo il titolo della conferenza che vedrà protagonista il professor Massimo Pulini e che prenderà spunto da una pubblicazione dello stesso relatore per indagare l’immagine dei paesaggi versiliesi in perenne trasformazione e il sogno di una ricomposizione delle forme entro l’alveo delle cave, cercando di intessere una trama tra l’incompiuto di Michelangelo e i monti dai quali vennero estratti i blocchi di marmo destinati a diventare opere.

Pulini, pittore, scrittore e storico dell’arte, è titolare della cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna ed ha curato diverse mostre monografiche di artisti del Seicento. L’incontro è a ingresso libero e gratuito.