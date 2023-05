Nuovo incidente all’incrocio tra il Ponte di Calavorno e la Lodovica

VALLE DEL SERCHIO – Un secondo incidente, con la solita dinamica del primo avvenuto a nemmeno un mese di distanza e che ha rischiato di far finire nella ripida scarpata sottostante un furgone, ha fatto sì che alcuni automobilisti ci segnalassero la pericolosità di questo incrocio che dal Ponte di Calavorno collega la SR 445 con la Lodovica.

Circa un mese fa un furgone, dopo un incidente, rimase letteralmente in bilico sul ciglio della strada. Anche stavolta è stato coinvolto un furgone e per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto per i rilievi, i carabinieri della stazione di Fornaci e la Polizia Municipale di Borgo a Mozzano.

L’incrocio è indubbiamente pericoloso e qui non sono mancati in passato anche incidenti mortali ; per chi viene da Lucca, lungo la Lodovica, poco prima dell’incrocio, c’è un segnale che limita la velocità a 50 km/h, mentre dalla Garfagnana solo un cartello di pericolo che informa dell’approssimarsi di un incrocio.

In ogni caso, anche secondo alcuni addetti ai lavori, la pericolosità dell’alta velocità nei pressi dell’incrocio, dovrebbe essere meglio segnalata e soprattutto… dissuasa; magari attraverso appunto dissuasori di velocità luminosi che riportano la velocità di chi percorre quel tratto di strada