Nuovo imperdibile appuntamento con i ‘Martedì Missionari’ di Spazio Spadoni

Nuovo imperdibile appuntamento con i ‘Martedì Missionari’ di Spazio Spadoni in collaborazione con il Centro Missionario di Lucca e il Festival della Missione, per martedì 26 aprile alle ore 21.00.

Questo incontro dal titolo ‘Brasile: Semi di coraggio nel servizio all’altro’, vedrà come protagoniste due ospiti: Suor Maria Mabel de Luna Melo e Irma Claudiane Serra Braga in collegamento dal loro paese.

Come sempre potrete partecipare numerosi all’evento che si terrà on-line su zoom al seguente indirizzo:

https://us06web.zoom.us/j/82084724333?pwd=ZFZpeDhhN3ZvQzFsd2ptbEVET2FQ QT09

ID riunione: 820 8472 4333 Passcode: 227502

SUOR MARIA MABEL DE LUNA MELO

E’ direttrice dell’Externato São Francisco de Assis dell’Arcidiocesi di Aracaju e Presidente dell’Opera Sociale Frei Caetano de Messina e sempre ad Aracaju fa parte dell’Istituto Dom di cui è cofondatrice.

Religiosa francescana, ha esperienza nell’area educativa ma è più appassionata dell’area sociale, ovunque essa sia. Sempre al servizio della Congregazione, oggi l’Istituto delle Suore Francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio, dove é entrata dal 2 febbraio 1988.

E’ laureata in Servizio Sociale con post laurea in Sociologia a Rio de Janeiro, e con certificazione di teologia a distanza.

Per anni è stata direttrice dell’Orfanotrofio Santa Rita de Cássia, in due servizi: uno di alta complessità, cioè quello dell’accoglienza, e un servizio di convivenza e rafforzamento dei legami, Casa Dia. Ha lavorato dal 2003 al 2016 con i bambini dai 3 ai 12 anni per il reinserimento familiare, per l’adozione, ha sensibilizzato le campagne per migliorare la vita del pubblico servizio, della gestione dei conflitti, nel progetto di cucina sperimentale Santa Clara, raccogliendo fondi, imparando ogni giorno con le persone indipendentemente dal livello o dalla classe sociale.

IRMA CLAUDIANE SERRA BRAGA

E’ coordinatrice della comunità e formatrice della Congregazione Suore della Redenzione Arcidiocesi di São Luis.

Per ogni informazione potete visitare il nostro sito www.spaziospadoni.org, o contattarci al numero 327 4532134 o scriverci a info@spaziospadoni.org