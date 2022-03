Nuovo gattile, Barsanti (Difendere Lucca): “Un’occasione persa per la città”

Lucca, 24 marzo – Nell’ultimo consiglio comunale è stata respinta la mozione del consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti che, raccogliendo le istanze di una larga fetta del volontariato felino, chiedeva all’amministrazione un impegno futuro a costruire una nuova e più adeguata struttura per la cura de gatti. Nella proposta anche convenzioni e sostegno economico per sterilizzazioni e cure mediche e un tavolo di confronto costante, ma la maggioranza ha detto no.

“Quella di martedì sera è stata un’occasione persa – dichiara in una nota Fabio Barsanti – perché è opinione quasi unanime, nel mondo del volontariato felino, che serva alla città un gattile. Una struttura da gestire assieme ai volontari nell’interesse dei gatti e di una maggiore efficienza nella loro cura. La maggioranza, che sacrifica l’interesse della città sull’altare della campagna elettorale, ha preferito respingere una proposta che avrebbe dato un forte segnale a tutti coloro che da anni dedicano tempo e risorse per la cura dei gatti”.

“Dopo nove anni di disinteresse verso il mondo del volontariato felino da parte della giunta Tambellini – prosegue la nota – è servita la mozione di Difendere Lucca, protocollata ad ottobre, per imporre questo argomento all’attenzione delle istituzioni. Gli anni passati sono stati caratterizzati da una mancanza di dialogo e di ascolto con l’ex assessore all’ambiente, e attuale candidato sindaco, Raspini, sempre sordo di fronte alle istanze e alle esigenze delle volontarie. Esigenze, come quelle di un sostegno economico per le cure mediche e le sterilizzazioni, che avrebbero cambiato la vita di molte persone e fatto fare un notevole passo avanti nella gestione di questi problemi”.

“Si è così preferito limitare il passo avanti con una generica richiesta di potenziamento dell’attuale struttura – conclude Barsanti – approvando un ordine del giorno comunque frutto dell’impulso derivante dal lavoro fatto in questi mesi da me e dal consigliere Bindocci. Sui rapporti col volontariato felino la prossima amministrazione dovrà necessariamente voltare pagina rispetto a questi dieci anni, e la prospettiva di un Raspini sindaco sarebbe una catastrofe per questo mondo”.